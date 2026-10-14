Europa League: Πέταξε για Γαλλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεν ο ΟΦΗ - Φωτογραφίες

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε ρυθμούς Europa League καθώς ετοιμάζεται για την 2η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης απέναντι στη Ρεν.

Ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές του αναχώρησαν από το Ηράκλειο για Γαλλία ενόψει του κρίσιμου αγώνα απέναντι στη Ρεν (15/10, 22:00) θέλοντας να συνεχίσουν το ιδανικό τους ξεκίνημα αφού στην πρεμιέρα είχαν «λυγίσει» τη Χόφενχαϊμ με 2-0 στο κατάμεστο Παγκρήτιο.

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Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σιέλη και Ισέκα που ταλαιπωρούνται με τραυματισμούς σε τετρακέφαλο και προσαγωγό αντίστοιχα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.