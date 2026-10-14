Αιχμές Μπέου πριν το Λεβαδειακός - Βόλος: «Πόσο τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια ορίζεται ο Παπαπέτρου;»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος τον ορισμό της Τάσου Παπαπέτρου για να σφυρίξει τον αγώνα Λεβαδειακός - Βόλος 

Αιχμές Μπέου πριν το Λεβαδειακός - Βόλος: «Πόσο τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια ορίζεται ο Παπαπέτρου;»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καυστικός ήταν ο Αχιλλέας Μπέος για τους ορισμούς της ΚΕΔ για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στη Super League, με τον πρόεδρο του Βόλου να σχολιάζει συγκεκριμένα την επιλογή του Τάσου Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός - Βόλος.

Ο κ. Παπαπέτρου έχει οριστεί να διευθύνει την αναμέτρηση του Σαββάτου (17/10, 16:00) ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο με τον Αχιλλέα Μπέο να προχωρά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την αντίθεσή του και τη δυσαρέσκειά του για τον συγκεκριμένο διαιτητή.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:

«Εν τέλει για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου.

Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με τον Λεβαδειακό ορίζεται ο ίδιος διαιτητής ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου;

Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κ. Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητως. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο. Τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από τον Λανουά».

COMMENTS
LATEST NEWS
12:46 EUROPA LEAGUE

Europa League: Πέταξε για Γαλλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεν ο ΟΦΗ - Φωτογραφίες

12:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Nova διευρύνει τη συνεργασία της με το Basketaki ως Χορηγός Επικοινωνίας

12:31 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δικαιώθηκε στο CAS για την υπόθεση του Μπιλάλ - Τα χρήματα που θα λάβει

12:16 SUPER LEAGUE

Αιχμές Μπέου για τη διαιτησία πριν το Λεβαδειακός - Βόλος: «Πόσο τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια ορίζεται ο Παπαπέτρου;»

12:08 BET ON

Allwyn Hellas: Κορυφαία διάκριση ως «Employer of the Year – Operator» και Bronze Place

12:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα «βόμβα» : «Οσμή σκανδάλου και τριγωνικές σχέσεις ΕΟΚ, Προμηθέα και ταξιδιωτικής εταιρείας»

11:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα «ραντάρ» της Μπάγερν και της Λίβερπουλ ο Κουντέ - Πόσα ζητάει η Μπαρτσελόνα για να τον δώσει

11:41 ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Προπονητής στην Τσεχία αποφεύγει να κάνει eye contact με πληθωρική δημοσιογράφο και γίνεται viral

11:22 STORIES

Πρεμιέρα σήμερα για το «Match Mode» με τον Γιώργο Τσαντάκη και τον Άγγελο Μπασινά

11:21 OPINION

Η Εθνική γυναικών έχασε, εμείς τι κάναμε για να νικήσει;

11:20 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας μετά την ανατροπή στη Βαλένθια: «Έχετε… άντερα και προσωπικότητα - Η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πάρει»

11:05 BET ON

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας