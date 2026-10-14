Αιχμές Μπέου πριν το Λεβαδειακός - Βόλος: «Πόσο τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια ορίζεται ο Παπαπέτρου;»

Καυστικός ήταν ο Αχιλλέας Μπέος για τους ορισμούς της ΚΕΔ για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στη Super League, με τον πρόεδρο του Βόλου να σχολιάζει συγκεκριμένα την επιλογή του Τάσου Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός - Βόλος.

Ο κ. Παπαπέτρου έχει οριστεί να διευθύνει την αναμέτρηση του Σαββάτου (17/10, 16:00) ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο με τον Αχιλλέα Μπέο να προχωρά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την αντίθεσή του και τη δυσαρέσκειά του για τον συγκεκριμένο διαιτητή.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:

«Εν τέλει για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου.

Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με τον Λεβαδειακό ορίζεται ο ίδιος διαιτητής ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου;

Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κ. Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητως. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο. Τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από τον Λανουά».