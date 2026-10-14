Super League: Ματσούκας στο Αγρίνιο, ο Ευαγγέλου στο ΟΑΚΑ και ο Φωτιάς στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής με τον Φωτιά να πηγαίνει στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ-Ηρακλής.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Καλαμάτα-ΟΦΗ: Κατόπης (Μαυροκορδόπουλος, Κορωνάς, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Μέγας)

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ματσούκας (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος: Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Μόσχου)

Παναθηναϊκός-Αστέρας: Ευαγγέλου (Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου, 4ος: Ζαμπαλάς, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

Κηφισιά-Άρης: Νταούλας (Τσολακίδης, Μωυσιάδης, 4ος: Κατσικογιάννης, VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης)

ΠΑΟΚ-Ηρακλής: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κατοίκος, VAR: Κουκουλάς, Παπαπέτρου)

Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κόλλιας, 4ος: Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς)