Προπονητής στην Τσεχία αποφεύγει να κάνει eye contact με πληθωρική δημοσιογράφο και γίνεται viral

Viral άθελά του κατάφερε να γίνει ο προπονητής της ομάδας της 2ης κατηγορίας της Τσεχίας Ούστι ναντ Λάμπεμ, Ντέιβιντ Ουλέλα, ο οποίος μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 κλήθηκε να δώσει συνέντευξη στην εκρηκτική δημοσιογράφο Σαμπίνα Γιάσκοβα.

Ο προπονητής έχοντας στο μυαλό του προφανώς την... παντόφλα που τον περίμενε στο σπίτι ολοκλήρωσε τη συνέντευξη δίχως να κοιτάξει ούτε μια φορά τη δημοσιογράφο, αποφεύγοντας τελείως το eye contact.

Στη συνέχεια ο προπονητής παραδέχθηκε πως η γυναίκα του του απαγορεύει να κοιτάει τις γυναίκες ρεπόρτερ λέγοντας χαρακτηριστικά «η σύζυγός μου με περιμένει στο σπίτι».