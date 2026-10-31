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ΠΑΟΚ: Χωρίς Μοτιεγιούνας και Μουρ κόντρα στον Ηρακλή - Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου»

Την εξάδα ξένων του για το ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League έκανε γνωστή ο ΠΑΟΚ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αφήνει εκτός τους Μπεν Μουρ και Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

ΠΑΟΚ: Χωρίς Μοτιεγιούνας και Μουρ κόντρα στον Ηρακλή - Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου»
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Την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL θέλει να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης έγινε γνωστή και η εξάδα ξένων που θα διαχειριστεί ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος άφησε εκτός επιλογών τόσο τον Μπεν Μουρ, όσο και τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Κάπως έτσι ο Ιταλός τεχνικός θα έχει στη θέση του σέντερ μοναδικούς διαθέσιμους τον Δημήτρη Κακλαμανάκη και τον Κάιλ Αλεξάντερ.

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Τάιρι, Οσμάν, Αλεξάντερ, Χάτζινς και Φόστερ

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