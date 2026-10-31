Premier League: Βασικός ο Κωστούλας απέναντι στη Σίτι, στην ενδεκάδα της Χαλ ο Τζολάκης

Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκινά βασικός στην ιδιαίτερα απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο νεαρός επιθετικός καλείται να ανταποκριθεί σε μια δύσκολη δοκιμασία, έχοντας την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Χαλ, η οποία υποδέχεται την Ίπσουιτς. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας παίρνει φανέλα βασικού, με στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας του για ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στους φιλάθλους της.