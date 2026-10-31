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Λίσι: «Χρειαζόμασταν ένα αποτέλεσμα όπως αυτό επί της ΑΕΚ»

Τη σημασία της νίκης του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ υπογράμμισε ο Αλέσιο Λίσι, ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.

Λίσι: «Χρειαζόμασταν ένα αποτέλεσμα όπως αυτό επί της ΑΕΚ»
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Στη σημασία της νίκης απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και στην ανάγκη ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με ανάλογη εικόνα, στάθηκε ο Αλέσιο Λίσι ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.

Όσα δήλωσε ο Λίσι:

Για το πώς αισθάνεται:

«Νιώθω καλά. Χρειαζόμασταν το αποτέλεσμα όπως αυτό επί της ΑΕΚ, και αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να συνεχίσει έτσι:

«Ελπίζω να είναι έτσι. Χρειαζόμασταν όπως είπα μια τέτοια νίκη. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε ανάλογα στα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν έκανε αλλαγές πέρα από τον σχηματισμό:

«Αλλάξαμε πράγματα, έγιναν προσαρμογές σε επίπεδο προσώπων και κυρίως στην ερμηνεία συγκεκριμένων πραγμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το βασικό ήταν ότι μπήκαν τα γκολ με την ΑΕΚ, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ».

Για το τι θέλει να δει αύριο από την ομάδα του:

«Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές παιχνίδι με το παιχνίδι».

Για τον Αστέρα Τρίπολης:

«Είναι δύσκολο. Άλλαξαν προπονητή οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς να περιμένουμε. Σίγουρα όμως, έχει λιγότερους βαθμούς από όσους αξίζει.»

Για το αν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει:

«Άλλες φορές ναι, άλλες όχι, όταν έχεις τρία παιχνίδια την εβδομάδα».

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