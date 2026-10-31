ΑΕΚ: Στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Video)

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (01/11, 19:30), με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει μια διαφορετική τοποθεσία για την τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε οι ποδοσφαιριστές του να προπονηθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια και όχι στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μάλιστα, δημοσίευσε σχετικό βίντεο από την προπόνηση.