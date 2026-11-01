Βαθμολογία Super League: Πήρε το ντέρμπι και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League, παίρνοντας τη νίκη με την οποία επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στα 35 δευτερόλεπτα με εντυπωσιακή ενέργεια του Τετέι, ενώ ο Αντίνο στο 49' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετική ατομική προσπάθεια.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς με ένταση και δραματικό φινάλε. Ο «Δικέφαλος» βρήκε τη λύση στο 87’ με τον Μύθου, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μοναστηρλής με καθοριστική επέμβαση κράτησε το πολύτιμο τρίποντο στην Τούμπα.

Ο ΟΦΗ πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Κόντρο να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ στο 88ο λεπτό και να χαρίζει στους Κρητικούς το τρίποντο. Τέλος, ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 του Άρη, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα τα πρώτα του γκολ στη φετινή Super League.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός - Αρης 3-0

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος - Βόλος Elabet (18:00)

Καλαμάτα - Ηρακλής (19:30)

Η βαθμολογία