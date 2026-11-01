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Ο Παναθηναϊκός έσπασε το αήττητο σερί της ΑΕΚ μετά από ένα χρόνο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 31 αγώνων της Ένωσης.

Ο Παναθηναϊκός έσπασε το αήττητο σερί της ΑΕΚ μετά από ένα χρόνο
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Μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 2-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 31 αγώνων της Ένωσης.

Η τελευταία ήττα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είχε καταγραφεί στις 26 Οκτωβρίου 2025, απέναντι στον Ολυμπιακό (2-0). Από τότε, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν συμπληρώσει 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, διατηρώντας το αήττητό τους για περισσότερο από έναν χρόνο.

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