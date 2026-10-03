Μαρούσι: Ζητά την απόρριψη της συμμετοχής του Προμηθέα στην GBL

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε επίσημη προσφυγή στον ΕΣΑΚΕ ζητώντας την απόρριψη της δήλωσης συμμετοχής του Προμηθέα Πατρών στο πρωτάθλημα, λόγω μη εξασφάλισης πιστοποιητικού από την ΕΕΑ.

Με επίσημο έγγραφο που κατέθεσε στις 2 Οκτωβρίου 2026 προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο (ΜΔΟ) του ΕΣΑΚΕ, η ομάδα των Βορείων Προαστίων αμφισβητεί ευθέως τη νομική εγκυρότητα της παρουσίας των Πατρινών στη Stoiximan GBL της σεζόν 2026-2027.

Το Μαρούσι επικαλείται τη μη χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού (άρθρο 77Α του Ν. 2725/1999) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητικού (ΕΕΑ). Υποστηρίζει ότι βάσει του Κανονισμού Αθλητικών Διοργανώσεων, η προσκόμιση του πιστοποιητικού αποτελεί απαράβατο τυπικό όρο, η απουσία του οποίου καθιστά τη δήλωση συμμετοχής απαράδεκτη και επιβάλλει άμεσα την απόρριψή της.

Από πλευράς Αμαρουσίου αναφέρουν πως πριν καν εξεταστούν οι πειθαρχικές ποινές, ο ΕΣΑΚΕ οφείλει να κρίνει αν η δήλωση συμμετοχής του Προμηθέα ήταν εξ αρχής νόμιμη.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται αμέσως μετά την απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ να αναστείλει την πειθαρχική διαδικασία, εν αναμονή της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο είχε χορηγήσει προσωρινή διαταγή στον Προμηθέα.