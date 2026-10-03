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Προχωρούν οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με το έργο να έχει μπει πλέον στην κύρια κατασκευαστική του φάση.

Προχωρούν οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
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Οι εργασίες για το νέο «σπίτι» του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το έργο να περνά στην κύρια φάση κατασκευής του και να παίρνει πλέον μορφή.

Οι προπαρασκευαστικές και χωματουργικές παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, δίνοντας τη θέση τους στις εργασίες θεμελίωσης και την κατασκευή του φέροντος οργανισμού.

Αυτή την περίοδο στο εργοτάξιο πραγματοποιούνται εντατικές τοποθετήσεις οπλισμών, διαμορφώνοντας τις βάσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθούν τα διαφορετικά τμήματα του αθλητικού συγκροτήματος.

Το νέο αθλητικό κέντρο σχεδιάστηκε για να καλύψει συνολικά τις ανάγκες του Συλλόγου, συγκεντρώνοντας σε έναν υπερσύγχρονο χώρο πληθώρα αθλητικών τμημάτων.

Συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό προβλέπονται Κεντρικό Κλειστό Γυμναστήριο, βοηθητικό γυμναστήριο και προπονητήριο, καθώς και ανοικτό κολυμβητήριο.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προπόνησης και εκγύμνασης για διάφορα αθλήματα, μαζί με όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υποδομές.

Τη χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής του έργου έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε.

Η μετάβαση από τις προπαρασκευαστικές εργασίες στη σκυροδέτηση και τη θεμελίωση συνιστά ένα αποφασιστικό ορόσημο, καθώς η εξέλιξη του νέου «σπιτιού» των «πρασίνων» καθίσταται πλέον ορατή στο πεδίο.

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