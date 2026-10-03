Formula 1: Πρώτη pole position της σεζόν για τον Φερστάπεν στη Μαλαισία

Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει στο GP της Μαλαισίας ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να κατακτά την pole position, αφήνοντας ελάχιστα πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.

Formula 1: Πρώτη pole position της σεζόν για τον Φερστάπεν στη Μαλαισία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών στη Μαλαισία, κατακτώντας την πρώτη του pole position για τη φετινή σεζόν, ενόψει του Grand Prix της Κυριακής (4/10).

Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο έτερος οδηγός της Red Bull, Ίσακ Ατζάρ, πέτυχε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, όμως θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την 8η θέση λόγω ποινής 5 θέσεων για υπέρβαση του ορίου εξαρτημάτων στην κινητήρια μονάδα.

Η πρώτη δεκάδα:

  1. Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) – 1:35.130
  2. Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) – 1:35.428
  3. Κίμι Αντονέλι (Mercedes) – 1:35.631
  4. Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) – 1:35.666
  5. Λάντο Νόρις (McLaren) – 1:35.757
  6. Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) – 1:35.762
  7. Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) – 1:35.871
  8. Ίσακ Ατζάρ (Red Bull) – 1:35.558 (ποινή 5 θέσεων)
  9. Πιέρ Γκασλί (Alpine) – 1:37.210
  10. Γκάμπριελ Μπαρτολέτο (Audi) – 1:37.673
COMMENTS
LATEST NEWS
13:56 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Μας αφήνει γλυκόπικρη γεύση το ξεκίνημα - Κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία»

13:45 AUTO MOTO

Formula 1: Πρώτη pole position της σεζόν για τον Φερστάπεν στη Μαλαισία

13:27 OPINION

Η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ στης Φιλαδέλφειας τα μέρη!

13:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Σάκοτα για την πρεμιέρα με το Μαρούσι

13:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής

12:53 EUROLEAGUE

Η Αναντολού Εφές βρήκε τον αντι-Τζέιμς: Ανακοίνωσε τον Κάμερον Πέιν

12:26 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Καταλούνια: Για το ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών στο πόλο – Πού θα δείτε τον αγώνα

11:57 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Νέο συμβόλαιο στον Τσιφτσή μέχρι το 2029

11:45 OPINION

Ο βασιλιάς διδάσκει μπάσκετ και κρύβει την μπάλα, ο άλλος δυσφημεί το άθλημα!

11:21 ΣΠΟΡ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας

11:07 GREEK BASKET LEAGUE

Ρεντζιάς: «Νέα εποχή για τη Stoiximan GBL – Έχουμε πολλά να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια»

10:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ήττα για την Ονδούρα του Κέρβιν Αριάγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας