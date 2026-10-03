Formula 1: Πρώτη pole position της σεζόν για τον Φερστάπεν στη Μαλαισία

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών στη Μαλαισία, κατακτώντας την πρώτη του pole position για τη φετινή σεζόν, ενόψει του Grand Prix της Κυριακής (4/10).

Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο έτερος οδηγός της Red Bull, Ίσακ Ατζάρ, πέτυχε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, όμως θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την 8η θέση λόγω ποινής 5 θέσεων για υπέρβαση του ορίου εξαρτημάτων στην κινητήρια μονάδα.

Η πρώτη δεκάδα: