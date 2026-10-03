Formula 1: Πρώτη pole position της σεζόν για τον Φερστάπεν στη Μαλαισία
Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει στο GP της Μαλαισίας ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να κατακτά την pole position, αφήνοντας ελάχιστα πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.
Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών στη Μαλαισία, κατακτώντας την πρώτη του pole position για τη φετινή σεζόν, ενόψει του Grand Prix της Κυριακής (4/10).
Σε έναν συναρπαστικό αγώνα, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον.
Ο έτερος οδηγός της Red Bull, Ίσακ Ατζάρ, πέτυχε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, όμως θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την 8η θέση λόγω ποινής 5 θέσεων για υπέρβαση του ορίου εξαρτημάτων στην κινητήρια μονάδα.
Η πρώτη δεκάδα:
- Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) – 1:35.130
- Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) – 1:35.428
- Κίμι Αντονέλι (Mercedes) – 1:35.631
- Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) – 1:35.666
- Λάντο Νόρις (McLaren) – 1:35.757
- Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) – 1:35.762
- Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) – 1:35.871
- Ίσακ Ατζάρ (Red Bull) – 1:35.558 (ποινή 5 θέσεων)
- Πιέρ Γκασλί (Alpine) – 1:37.210
- Γκάμπριελ Μπαρτολέτο (Audi) – 1:37.673