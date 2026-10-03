· Χάποελ Τελ Αβίβ

EuroLeague: Back-to-back MVP της αγωνιστικής ο τρομερός Ελάιζα Μπράιαντ

Τη «διαβολοβδομάδα» της... ζωής του πραγματοποίησε ο Ελάιζα Μπράιαντ, με τον άσο της Χάποελ Τελ Αβίβ να αποσπά το βραβείο του MVP και για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

EuroLeague: Back-to-back MVP της αγωνιστικής ο τρομερός Ελάιζα Μπράιαντ
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Με τις... μπάντες έχει ξεκινήσει τη σεζόν στη EuroLeague ο Ελάιζα Μπράιαντ, με τον Αμερικανό γκαρντ της Χάποελ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στις πρώτες αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο 31χρονος επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στην παρθενική «διαβολοδβομάδα» της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του στις δύο πρώτες της νίκες στη φετινή EuroLeague.

Αφότου απέσπασε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής για την εμφάνισή του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρ, ο Μπράιαντ ήταν ασταμάτητος και με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας σε 32 λεπτά συμμετοχής 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Κάπως έτσι, αναδείχθηκε back to back ΜVP της αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Τους περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη στην 3η «στροφή».

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