NBA: Στους Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Τα ανταλλάγματα που πήραν οι Μπακς

Οριστικά στους Μαϊάμι Χιτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του Greek Freak, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ και Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου σε μελλοντικά ντραφτ, μεταξύ των οποίων και το Νο13 της φετινής διαδικασίας. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης μία επιλογή δεύτερου γύρου. Μαζί με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι μετακινείται και ο Μπόμπι Πόρτις.

Η συμφωνία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, δεν περιλαμβάνει τρίτη ομάδα. Ωστόσο, μέχρι τις 6 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να επισημοποιηθεί το deal, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον προσθήκες στην ανταλλαγή.

Οι Μπόστον Σέλτικς φέρονται να διεκδίκησαν μέχρι τέλους τον 31χρονο σούπερ σταρ, καταθέτοντας πρόταση που περιλάμβανε τον Τζέιλεν Μπράουν και δύο picks πρώτου γύρου. Παρ’ όλα αυτά, οι Μπακς προτίμησαν την πρόταση των Χιτ, αποχωριζόμενοι τον παίκτη που επέλεξαν στο Νο13 του Draft του 2013 και ο οποίος άλλαξε την ιστορία του οργανισμού, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, έπειτα από 50 χρόνια αναμονής.

Ο Αντετοκούνμπο αφήνει το Μιλγουόκι ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της ομάδας σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, τάπες, λεπτά συμμετοχής και συνολικούς αγώνες.

Οι Χιτ ολοκλήρωσαν την περασμένη σεζόν με ρεκόρ 43-39, τερματίζοντας στη 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Στο play-in tournament ηττήθηκαν από τους Σάρλοτ Χόρνετς στον αγώνα για τις θέσεις 9-10 και έμειναν εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018/19.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αντετοκούνμπο είχε ξεκάθαρη προτίμηση να αγωνιστεί στο Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Βοστώνη. Επιθυμία του ήταν να παραμείνει στην Ανατολή, όπου αγωνίζεται από την πρώτη ημέρα της επαγγελματικής του πορείας στο NBA.

Στο Μαϊάμι θα ενταχθεί σε ένα ρόστερ που διαθέτει ήδη τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τον Νίκολα Γιόβιτς, τον Πέλε Λάρσον και τον Ντάβιον Μίτσελ, ενώ αναμένονται και νέες κινήσεις ενίσχυσης. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι οι Νόρμαν Πάουελ και Άντριου Γουίγκινς θα παραμείνουν στην ομάδα υπογράφοντας νέα συμβόλαια.

Με τον Έρικ Σπόελστρα στον πάγκο και τον Πατ Ράιλι σε ρόλο προέδρου, οι Χιτ επιχειρούν να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου, έχοντας πλέον στο πλευρό τους έναν από τους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου μπάσκετ.