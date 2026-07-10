Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ έγραψε ιστορία με τη Γαλλία – Τα νέα μυθικά ρεκόρ του!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας, προσθέτοντας νέα εντυπωσιακά επιτεύγματα στο ενεργητικό του μετά τη νίκη επί του Μαρόκου στο Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός των «μπλε» ήταν για ακόμα μία φορά καθοριστικός, βρίσκοντας δίχτυα και μοιράζοντας ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, συμβάλλοντας στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Με την εμφάνισή του αυτή, ο 27χρονος επιθετικός έφτασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ απέχει πλέον μόλις ένα γκολ από την κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Παράλληλα, οι 11 άμεσες συμμετοχές του σε γκολ της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 (οκτώ γκολ και τρεις ασίστ) αποτελούν την κορυφαία επίδοση ποδοσφαιριστή σε μία διοργάνωση μετά το 1970, ξεπερνώντας τις 10 συμμετοχές σε γκολ (10 γκολ και τρεις ασίστ) του θρυλικού Γκερντ Μίλερ.

Επίσης, ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που σημειώνει το νικητήριο γκολ σε οκτώ διαφορετικές αναμετρήσεις, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος.

Παράλληλα, είναι ο πρώτος παίκτης που καταγράφει διψήφιο αριθμό άμεσων συμμετοχών σε γκολ σε δύο διαδοχικά Μουντιάλ, ενώ έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας που φτάνει τις 100 συμμετοχές σε γκολ, με απολογισμό 64 τέρματα και 36 ασίστ.

Τα επιτεύγματα του γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακό, καθώς τα πέτυχε σε μόλις 104 παιχνίδια με το εθνόσημο.