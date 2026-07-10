· Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA: «Επιστρέφει στους Καβαλίερς» - Σίγουρος ο Μπιλ Σίμονς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο γνωστός αναλυτής, Μπιλ Σίμονς εμφανίστηκε βέβαιος πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα επιστρέψει στους Καβαλίερς, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τη σπουδαία καριέρα του.

NBA: «Επιστρέφει στους Καβαλίερς» - Σίγουρος ο Μπιλ Σίμονς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει «σπίτι» του, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Μπιλ Σίμονς στο δημοφιλές podcast του.

Ο γνωστός αναλυτής εμφανίστηκε απόλυτος στις εκτιμήσεις του, τονίζοντας πως ο 41χρονος σούπερ σταρ θα επιστρέψει στην ομάδα της γενέτειράς του, με στόχο να ολοκληρώσει εκεί την τεράστια διαδρομή του στο NBA.

Όπως ανέφερε ο Σίμονς, παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να υπήρξε από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Φιλαδέλφεια 76ers και τους Μαϊάμι Χιτ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει επιλέξει το Κλίβελαντ ως τον επόμενο -και πιθανότατα τελευταίο- σταθμό της καριέρας του.

«Αυτό που συνέβη στο καημένο το Γκόλντεν Στέιτ είναι ότι νόμιζαν ότι θα έπαιρναν τον ΛεΜπρόν και ενδεχομένως τον Άντονι Ντέιβις και τώρα, είναι αρκετά σαφές ότι χρησιμοποιούνταν ως μοχλός, καθώς ο ΛεΜπρόν επιστρέφει στο Κλίβελαντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο «Βασιλιάς» αγωνίστηκε στους Καβαλίερς από το 2003 έως το 2010, ενώ επέστρεψε το 2014, παραμένοντας στην ομάδα μέχρι το 2018. Στη δεύτερη θητεία του οδήγησε το Κλίβελαντ στην κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της ιστορίας του, το 2016.

Την περασμένη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα στην κανονική περίοδο, ενώ στα playoffs κατέγραψε 23,2 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 7,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά (vids)

10:05 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα γκολ κι οι ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ που έχουν φέρει την Γαλλία στα ημιτελικά

09:26 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ έγραψε ιστορία με τη Γαλλία – Τα νέα μυθικά ρεκόρ του!

09:07 NBA

NBA: «Επιστρέφει στους Καβαλίερς» - Σίγουρος ο Μπιλ Σίμονς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

08:43 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Μέσι κι Εμπαπέ δεν «λύγισαν» και βγήκαν μπροστά την πιο κρίσιμη στιγμή!

08:32 BET ON

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ισπανία – Βέλγιο

08:16 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Παράπονα των Μαροκινών για τη διαιτησία με τη Γαλλία – «Υπήρξε χέρι πριν από το γκολ»

08:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σκάνδαλο στην Ελλάδα»: Θέμα σε όλη την Ευρώπη οι ποινές σε Λιόλιο και Προμηθέα

08:02 SUPER LEAGUE

Τέλος ο Γκρούγιτς από την ΑΕΚ: Το «αντίο» του Σέρβου στους «κιτρινόμαυρους»

06:25 ΣΠΟΡ

Ιστιοπλοΐα: Το βάθρο περιμένει τους Έλληνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 της Γαλλίας!

04:54 NBA

NBA: Συμφώνησε με τους Νικς για νέο συμβόλαιο ο Τζόρνταν Κλάρκσον

03:08 ΣΠΟΡ

Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Παναγιώτης Σπύρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας