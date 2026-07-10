NBA: «Επιστρέφει στους Καβαλίερς» - Σίγουρος ο Μπιλ Σίμονς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει «σπίτι» του, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Μπιλ Σίμονς στο δημοφιλές podcast του.

Ο γνωστός αναλυτής εμφανίστηκε απόλυτος στις εκτιμήσεις του, τονίζοντας πως ο 41χρονος σούπερ σταρ θα επιστρέψει στην ομάδα της γενέτειράς του, με στόχο να ολοκληρώσει εκεί την τεράστια διαδρομή του στο NBA.

Όπως ανέφερε ο Σίμονς, παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να υπήρξε από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, τους Φιλαδέλφεια 76ers και τους Μαϊάμι Χιτ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει επιλέξει το Κλίβελαντ ως τον επόμενο -και πιθανότατα τελευταίο- σταθμό της καριέρας του.

«Αυτό που συνέβη στο καημένο το Γκόλντεν Στέιτ είναι ότι νόμιζαν ότι θα έπαιρναν τον ΛεΜπρόν και ενδεχομένως τον Άντονι Ντέιβις και τώρα, είναι αρκετά σαφές ότι χρησιμοποιούνταν ως μοχλός, καθώς ο ΛεΜπρόν επιστρέφει στο Κλίβελαντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο «Βασιλιάς» αγωνίστηκε στους Καβαλίερς από το 2003 έως το 2010, ενώ επέστρεψε το 2014, παραμένοντας στην ομάδα μέχρι το 2018. Στη δεύτερη θητεία του οδήγησε το Κλίβελαντ στην κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της ιστορίας του, το 2016.

Την περασμένη σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα στην κανονική περίοδο, ενώ στα playoffs κατέγραψε 23,2 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 7,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά παιχνίδι.