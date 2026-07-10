Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Παναγιώτης Σπύρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων

Ο αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο αρασέ, όπου με προσπάθεια στα 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε με επιτυχία και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, μόλις ένα κιλό πίσω από τον χρυσό Ουμούτ Κολέογλου από την Τουρκία.

Στο επολέ ζετέ ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151 κιλά, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην κίνηση.

Με συνολική επίδοση 272 κιλών, ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την 4η θέση στη γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς.

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει το σπουδαίο ταλέντο και τις μεγάλες προοπτικές του νεαρού Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών.