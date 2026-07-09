ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Ρούντολφ Ζβόνιμιρ Σαφράνκο

Ο Ρούντολφ Ζβόνιμιρ Σαφράνκο αγωνίζεται ως πλέι μέικερ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη θέση του αριστερού ίντερ, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο δυναμικό της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρούντολφ Ζβόνιμιρ Σαφράνκο. Ο 26χρονος (22/02/2000) Κροάτης, ύψους 1.92μ., αγωνίζεται ως πλέι μέικερ και αριστερό ίντερ και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Ρούντολφ Ζβόνιμιρ Σαφράνκο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την σλοβενική MRD Dobova (2021-22), ενώ τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα της ελβετικής TV Mohlin. Το 2023 πήρε μεταγραφή για την GRK Ohrid, με την οποία αγωνίστηκε στο EHF European Cup 2024-25. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην αυστριακή UHC Hollabrunn. Ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του.

Ο Σαφράνκο δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ΑΕΚ την επόμενη σεζόν. Θεωρώ πως θα είναι ένα καλό βήμα στην καριέρα μου. Ελπίζω να πετύχουμε όλους τους στόχους μας την επόμενη σεζόν. Μίλησα με τον κόουτς Αλέξη και είμαι πανέτοιμος να δουλέψουμε μαζί».

Ρούντολφ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!