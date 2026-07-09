Παναθηναϊκός: Ο εξονυχιστικός έλεγχος σε Κρίστιανσεν και η οψιόν που εξασφαλίζει το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα μεταγραφή, καθώς είναι μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Λέστερ για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Μετά από μια έξυπνη στρατηγική κίνηση από τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος «πάγωσε» την υπόθεση όταν η αγγλική ομάδα επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον των «πράσινων» συζητώντας μόνο για κανονική μεταγραφή, τα δεδομένα άλλαξαν.

Οι «αλεπούδες» άλλαξαν στάση και η συμφωνία προχωρά για τον δανεισμό του 23χρονου αριστερού μπακ, με όρους ευνοϊκούς για τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, το «Τριφύλλι» αναμένεται να δώσει περίπου 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς περίπου 4 εκατ. ευρώ. Μια οψιόν που θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον ο Κρίστιανσεν αγωνιστεί τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της ομάδας για 45+ λεπτά, με τις ολιγόλεπτες συμμετοχές του να μην προσμετρώνται.

Παράλληλα, για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, ο Δανός αμυντικός θα περάσει και από ειδικά τεστ σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία, εκτός φυσικά από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις.

Ποιος είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν

Ο Δανός άσος ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 (έχοντας συνεργασία για ένα 4μηνο και με τον Τζέικομπ Νίστρουπ).

Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, με την Λέστερ να δαπανά 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).