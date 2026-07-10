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Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ισπανία – Βέλγιο

Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ισπανία – Βέλγιο
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Η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης βάζουν στο… μικροσκόπιο τους τον δεύτερο αγώνα για τη φάση των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία δεν εντυπωσιάζει, αλλά κάνει τη… δουλειά της, ούσα συμπαγής στην άμυνα, ενώ παράλληλα δημιουργεί κι ουκ ολίγες ευκαιρίες στην επίθεση.

Από την άλλη, το Βέλγιο έχει την ψυχολογία στα ύψη! Βρέθηκε μια… ανάσα από τον αποκλεισμό κόντρα στη Σενεγάλη, αλλά από τότε τα πάντα άλλαξαν, μετρώντας 7-1 γκολ!

Τα όνειρα των «κόκκινων διαβόλων», όμως, κάπου εδώ τελειώνουν, καθώς οι «φούριας ρόχας» έχουν την ποιότητα για να πάρουν τη νίκη και την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Καλά κέρδη...

Η πρόταση της Παρασκευής (10/07)

Ισπανία – Βέλγιο

  • Πρόβλεψη: 1
  • Απόδοση: 1.72 με 0% γκανιότα
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