«Σκάνδαλο στην Ελλάδα»: Θέμα σε όλη την Ευρώπη οι ποινές σε Λιόλιο και Προμηθέα

Θέμα σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει η ποινή που επιβλήθηκε στον Προμηθέα αλλά και τον Βαγγέλη Λιόλιο, αφού η ΕΕΑ έκανε δεκτές όλες τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδώρου και του Αμαρουσίου.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα, ενώ κρίθηκε ένοχος ο πρόεδρος της ΕΟΚ, με την υπόθεση να έχει και συνέχεια.

Όπως είναι φυσικό η είδηση έχει γίνει θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με εκτενή αναφορά στις ποινές που επιβλήθηκαν στον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας δέχθηκε πρόστιμο λόγω εμπλοκής στη διοίκηση του Προμηθέα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο τίτλος του BasketNews.

Παράλληλα, η ιταλική ιστοσελίδα planetabasket.com αναφέρει: «Ελλάδα: Σκάνδαλο κατακλύζει τον Προμηθέα και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Λιόλιο».