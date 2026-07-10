Ιστιοπλοΐα: Το βάθρο περιμένει τους Έλληνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 της Γαλλίας!

Στην κατηγορία ανδρών-μεικτό οι Σωκράτης Χαμαριάς - Ιάσων Ξύπας ανέβηκαν στην 2η θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών με 14 βαθμούς έχοντας τερματίσει 1, 9 (την αφαίρεσαν),3, 2, 7 και 1 αντίστοιχα.

Στην 3η θέση βρίσκονται οι Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα επίσης με 14 βαθμούς. Στις έξι ιστιοδρομίες που έχουν γίνει τερμάτισαν 1, 1, 10 ( την αφαίρεσαν) 2, 6 και 4 αντίστοιχα.

Οι Ιωάννης Τουρνής- Κυριάκος Ζαπονίδης είναι 4οι με 17 βαθμούς. Τερμάτισαν 7 (την αφαίρεσαν), 1, 4, 4, 5 και 3 αντίστοιχα.

Στα 420 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου κέρδισαν και τις δύο τελευταίες κούρσες και πλέον είναι 2ες με 27 βαθμούς σε σύνολο 49 σκαφών. Έχουν τερματίσει 28 (την αφαίρεσαν), 3, 19, 3, 1 και 1 αντίστοιχα.

Στην κατηγορία U17 τρέχουν 108 σκάφη και στα έξι πρώτα πληρώματα τα πέντε είναι ελληνικά!

Οι Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης ανέβηκαν στην 1η θέση με 17 βαθμούς. Τα πλασαρίσματά τους είναι 18 (την αφαίρεσαν), 2, 8, 1, 5 και 1 αντίστοιχα. Στην 2η θέση βρίσκονται οι Άννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρότσκου με 18 βαθμούς έχοντας τερματίσει 3, 26 ( την αφαίρεσαν), 3, 2, 4 και 6 αντίστοιχα. Οι Φαίδρα Τσουλφά - Λυδία Ναχαμούλη είναι 3ες με 25 βαθμούς. Τερμάτισαν 12 (την αφαίρεσαν), 1, 3, 2, 9 και 10 αντίστοιχα. Οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη – Κωνσταντίνος Σουρλατζής είναι 5οι με 28 βαθμούς έχοντας τερματίσει 7, 2, 1, 55, 10 και 8 αντίστοιχα. Οι Ελένη Γαλαζούλα – Σταύρος Αρώνης βρίσκονται στην 6η θέση με 28 βαθμούς. Τερμάτισαν 2, 3, 9 και 55 (την αφαίρεσαν), 7 και 7 αντίστοιχα.

8η Η ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ iQFOiL

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior που διεξάγεται στην Ισπανία η Δανάη Γιαννούλη είναι 8η με 65 βαθμούς ποινής σε σύνολο 62 σκαφών. Στις 11 κούρσες που έχουν γίνει έχει τερματίσει 3, 1, 1, 21, 31 (την αφαίρεσε), 3, 5, 1, 21, 43 (την αφαίρεσε) και 9 αντίστοιχα.

ΦΙΝΑΛΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ U13 ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Φινάλε σήμερα το απόγευμα στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ U13 που διεξάγεται στην Πάτρα με τη συνεργασία της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας με τον Ι.Ο. Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί 9 ιστιοδρομίες, οι οποίες μεταδίδονται σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ

1. Ιωάννης Ζαβλανός Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 15 βαθμοί

2. Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 21

3. Ηλίας Λυμπερόπουλος Ν.Α.Ο. Μάτι 26

4. Κωνσταντίνος Σωφρονάς Ι.Ο.Π. 28β

5. Βίκτωρας Καρακασίδης Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 32

6. Ιωάννης Κοτσοβός Ν.Ο. Αλεποχωρίου 45

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ Ν.Ο.Τ.Κ. 18

2. Αλκυόνη Φεγγάρη Ν.Ο. Βόνιτσας 48

3. Μαρκέλλα Κοτινοπούλου Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες 49

4. Νικολέτα Παρασκευοπούλου Ν.Α.Ο. Μάτι 59

5. Αναστασία Δήμητρα Μαραγκάκη Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη 59

6. Αθηνά Στεφάνου Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 60