· Νιου Γιορκ Νικς

NBA: Συμφώνησε με τους Νικς για νέο συμβόλαιο ο Τζόρνταν Κλάρκσον

Νιου Γιορκ Νικς και Τζόρνταν Κλάρκσον ήρθαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

NBA: Συμφώνησε με τους Νικς για νέο συμβόλαιο ο Τζόρνταν Κλάρκσον
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Ο Τζόρνταν Κλάρκσον αναμένεται να συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο 34χρονος γκαρντ θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κλάρκσον αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας των Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, βοηθώντας την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή έπειτα από πολλά χρόνια.

Συνολικά, κατέγραψε 72 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, με τη διοίκηση των Νικς να επιβραβεύει την παρουσία του με νέο συμβόλαιο.

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