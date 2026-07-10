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Τέλος ο Γκρούγιτς από την ΑΕΚ: Το «αντίο» του Σέρβου στους «κιτρινόμαυρους»

Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχαιρέτισε την ΑΕΚ και τον κόσμο της μέσω social media, κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του κι εκφράζοντας την περηφάνια του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Βαγγέλης Πάτας

Τέλος ο Γκρούγιτς από την ΑΕΚ: Το «αντίο» του Σέρβου στους «κιτρινόμαυρους»
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Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Γκρούγιτς έφτασε στο τέλος της, με τον Σέρβο μέσο να αποτελεί πλέον παρελθόν από την «Ένωση».

Ο 30χρονος χαφ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί κι όπως ήταν αναμενόμενο δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιο του. Πρόλαβε, πάντως, να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα «κιτρινόμαυρα».

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο Γκρούγιτς επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω των λογαριασμών του στα social media, αποχαιρετώντας τόσο τον σύλλογο όσο και τους φιλάθλους.

Στην ανάρτησή του, ο έμπειρος μέσος παραδέχθηκε πως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε φανταστεί σε προσωπικό επίπεδο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, δεν κατάφερε να προσφέρει όσα θα επιθυμούσε.

Παράλληλα, στάθηκε στις στιγμές που έζησε με τη φανέλα της ΑΕΚ, τονίζοντας πως αισθάνεται υπερήφανος που αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο.

Το μήνυμα του Μάρκο Γκρούγιτς

«Δουλεύουμε σκληρά, πιστεύουμε σε κάτι, κάθε διαφορετική μέρα που περνά, αλλά ορισμένες φορές ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Θα μας οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι, όταν είναι κατάλληλη η στιγμή… Όπως και να ‘χει, ευχαριστώ για ορισμένες όμορφες βραδιές στη Νέα Φιλαδέλφεια, είμαι υπερήφανος για τον τίτλο που πήραμε. Ευχαριστώ ΑΕΚ».

https://www.instagram.com/p/DalOEqADH0X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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