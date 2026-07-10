Μουντιάλ 2026: Παράπονα των Μαροκινών για τη διαιτησία με τη Γαλλία – «Υπήρξε χέρι πριν από το γκολ»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί στάθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις μετά την ήττα στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με τη Γαλλία, υποστηρίζοντας πως προηγήθηκε χέρι στη φάση του πρώτου γκολ των «τρικολόρ».

Μουντιάλ 2026: Παράπονα των Μαροκινών για τη διαιτησία με τη Γαλλία – «Υπήρξε χέρι πριν από το γκολ»
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Παράπονα από τη διαιτησία του Αργεντινού, Φακούντο Τέγιο εξέφρασε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Ουαχμπί.

Στις δηλώσεις του, ο Μαροκινός προπονητής στάθηκε στη φάση του πρώτου γκολ των «τρικολόρ», εκφράζοντας την άποψη ότι είχε προηγηθεί χέρι πριν από την ενέργεια του Κιλιάν Εμπαπέ, κάτι που -όπως υποστήριξε- θα έπρεπε να έχει εξεταστεί.

«Κάποιοι παίκτες σταμάτησαν επειδή ήταν χέρι. Και υπήρξε ξεκάθαρα χέρι. Δεν ξέρω αν έπρεπε να καταλογιστεί. Δεν έχω ιδέα. Τελικά, ήταν μία ατομική ενέργεια από τον Κιλιάν Εμπαπέ που οδήγησε στο γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις βασικές αρχές μας και να διασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε τραυματισμούς, θα υπάρχει μία πιο βαθιά δεξαμενή παικτών για να τραβάμε από εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουαχμπί.

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