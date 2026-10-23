ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ:Οι μάχες της Super League και το ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης με αμέτρητες αγορές

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η Super League. Η ΑΕΚ υποδέχεται το Σάββατο, στις 20:00, στην Allwyn Arena, τον Παναιτωλικό.

Την Κυριακή, στις 16:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Καλαμάτα, στις 18:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο και στις 20:00, γίνεται το πιο σπουδαίο ματς της 8ης αγωνιστικής, στο Παγκρήτιο Στάδιο, ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ.

Το μεγάλο ματς διεξάγεται στη La Liga. Την Κυριακή, στις 22:00, ξεκινάει στη Βαρκελώνη το Clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις αναμετρήσεις της Super League και το ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις.

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

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Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ με «20 & Kάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική. Στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ

Ν. Μιλουτίνοφ 13+ πόντοι Τ. Γουόρντ 6+ ριμπάουντ

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ