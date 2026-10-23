Η Ελλάδα σταθερά στην 10η θέση της κατάταξης της UEFA - Αύξησε σημαντικά τη διαφορά από την Τσεχία

Πολύ σημαντική αποδείχθηκε η χθεσινή ημέρα για την βαθμολογία της Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA, καθώς οι νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, απέναντι σε Καϊράτ και Σπάρτα Πράγας «τόνωσαν» σημαντικά τη θέση της και αύξησαν ακόμα παραπάνω τη διαφορά από την Τσεχία.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αύξησε τη διαφορά της από τις Τσεχία και Πολωνία στους 887 βαθμούς, απόσταση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο νίκες στη βαθμολογία της UEFA.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί ζωντανό τον στόχο της 10ης θέσης, καθώς εάν η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2028/29.

Αναλυτικά κατάταξη στην κατάταξη της UEFA:

9. Τουρκία 51.275 4/5

10. Ελλάδα 46.612 4/5

11. Τσεχία 45.725 4/5

12. Πολωνία 45.725 2/5

13. Νορβηγία 39.812 4/5

14. Δανία 39.306 4/4