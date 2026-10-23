Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα...παντού

Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος και τη σημασία των στιγμών που βιώνουμε στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις. Παρακολουθεί σοκαρισμένη έναν απερχόμενο πρόεδρο Ομοσπονδίας να περιφέρεται από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων, με… επιστροφή, με τις χειροπέδες στα χέρια και τα σακάκια από πάνω για να καλύπτεται η ντροπή.

Παρακολουθεί τους ανθρώπους που είχαν στα χέρια τους την απόλυτη εξουσία στον χώρο του μπάσκετ, να γράφουν τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του αθλήματος που έχει στείλει στον… ουρανό τους Έλληνες δεκάδες φορές.

Λιόλιος, Τσαρούχα, Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Πηλοίδης και το «φάντασμα» Μαυραγάνης. Άπαντες έχουν το τεκμήριο αθωότητας. Ξεκάθαρο αυτό. Αν η Δικαιοσύνη δε λάβει τις οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις της όλοι είναι αθώοι.

Είναι αθώοι για τα δημοσιεύματα που τους εμπλέκουν σε 50 στημένους αγώνες.

Είναι αθώοι για τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του διαιτητή.

Είναι αθώοι για τα 100+ χιλιάρικα που βρέθηκαν σε άλλο σπίτι.

Είναι αθώοι για τα 100 χιλιάρικα (τυλιγμένα σε χαρτοπέτσετες) που χρησιμοποιήθηκαν, κατά τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, για την άνοδο του Προμηθέα.

Είναι αθώοι για τα μηνύματα που τους φέρνουν ενώπιον πολύ σοβαρών κατηγοριών που επισύρουν δεκάδες χρόνια κάθειρξης.

Είναι αθώοι για όσα φέρεται να έκανε ο κ. Μαυραγάνης αναφορικά με οργανωτικά, διοικητικά και διαιτητικά θέματα της Ομοσπονδίας και του Προμηθέα.

Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Για τη Δικαιοσύνη…

Γιατί για την κοινωνία όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η φίλαθλη κοινή γνώμη βλέπει ένα σύστημα να ξηλώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του. Ένα σύστημα που είχε «βιάσει» δεκάδες φορές, με τον πιο επίπονο τρόπο το μπάσκετ. Το άθλημα που οι ίδιοι άνθρωποι υποτίθεται ότι ήρθαν για να το υπηρετήσουν. Ο κόσμος ήξερε από πριν… Δεν περίμενε όλες αυτές τις σοκαριστικές αποδείξεις για να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και αυτό φάνηκε και χθες στο Telekom Center Athens και προχθές στο Παλατάκι και θα φανεί και το Σαββατοκύριακο στα επόμενα γήπεδα της χώρας.

Ο κόσμος είναι στα… κάγκελα. Όλος ο κόσμος. Και όχι μόνο ο κόσμος.

Όμως θα πρέπει να δούμε και την επόμενη ημέρα του μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στα τάρταρα. Και βρίσκεται ακέφαλο. Η διοίκηση της ΕΟΚ στη ΓΑΔΑ και η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ άφαντη.

Και το ερώτημα είναι το εξής: Πως μπορεί η παρούσα διοίκηση της ΕΟΚ να συνεχίσει να διοικεί το ελληνικό μπάσκετ μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις; Οι 17 άνθρωποι του Βαγγέλη Λιόλιου θα είναι ένα ακόμα σκάνδαλο αν συνεχίσουν να έχουν στα χέρια τους τις τύχες του μπάσκετ.

Ποιοι θα ορίσουν τους διαιτητές; Τα πρωταθλήματα συνεχίζονται κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα, με τα «κεφάλια της ελληνικής διαιτησίας να είναι στη ΓΑΔΑ. Θα γίνονται οι ορισμοί από τα κεντρικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας;

Είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση αυτή θα πρέπει να κηρυχθεί άμεσα έκπτωτη και να υπάρξουν εκλογές… χθες. Το μπάσκετ δε θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται υπό ομηρία.

Τέλος ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ θα πρέπει να μάθουμε και γιατί ο ΕΣΑΚΕ είναι εξαφανισμένος. Ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Μελή και γιατί δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πως συνεργαζόταν τόσο καιρό η ΕΟΚ με τον ΕΣΑΚΕ και γιατί δεν έχουμε δει μια επίσημη θέση της διοργανώτριας Αρχής; Τι περιμένουν;

ΥΓ: Το πιο σοκαριστικό απ’ όλα, το πιο «βρώμικο» απ’ όλα, είναι όλο αυτό το σκηνικό που είχε στηθεί (πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα) γύρω από τα σχολικά πρωταθλήματα. Η σαπίλα σε όλο της το μεγαλείο. Κάποιοι «σάπιοι» να παίζουν με το μέλλον και τα όνειρα αθώων παιδικών ψυχών. Να παίζουν στα ζάρια τα όνειρα των παιδιών για να πλουτίσουν, αδιαφορώντας για τους κόπους και τις θυσίες των ίδιων των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους.