ΟΦΗ - Κηφισιά: Με φόντο τη δεύτερη νίκη οι Κρητικοί, για το «διπλό» η ομάδα του Λέτο

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά (6/9, 19:30, Cosmote Sport 8)για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι Κρητικοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα αντιμετώπισαν τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο Χρήστος Κόντης έδωσε ανάσες σε Ανδρούτσο, Αθανασίου και Φούντα, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στην ενδεκάδα.

Από την άλλη, η Κηφισιά έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 1-1 με την ΑΕΚ, σε ένα ματς όπου θα μπορούσε να πάρει ακόμη και τη νίκη. Ο Λέτο δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση τον Μάνσο. Στο Κύπελλο, πάντως, η ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε στο 2-2 με τη Μαρκό, δεχόμενη την ισοφάριση στο φινάλε.