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Κουβεντίδης: «Καθαρό πέναλτι»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για τη φάση όπου ζητά πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ. 

Κουβεντίδης: «Καθαρό πέναλτι»
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Τσβάιερ και VAR δεν είδαν πέναλτι στη φάση με πρωταγωνιστές τον Εντιαγέ και τον Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 στο ΟΑΚΑ. Φάση η οποία έχει φέρει τα έντονα παράπονα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, διευθυντής επικοινωνίας της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή του έκανε λόγο για «καθαρό πέναλτι», ενώ υπάρχει και αναφορά σε ΕΠΟ, Λανουά.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Καθαρό πέναλτι!

Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουα και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».

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