Κουβεντίδης: «Καθαρό πέναλτι»
Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για τη φάση όπου ζητά πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ.
Τσβάιερ και VAR δεν είδαν πέναλτι στη φάση με πρωταγωνιστές τον Εντιαγέ και τον Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 στο ΟΑΚΑ. Φάση η οποία έχει φέρει τα έντονα παράπονα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο Γιώργος Κουβεντίδης, διευθυντής επικοινωνίας της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή του έκανε λόγο για «καθαρό πέναλτι», ενώ υπάρχει και αναφορά σε ΕΠΟ, Λανουά.
Χαρακτηριστικά έγραψε:
«Καθαρό πέναλτι!
Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουα και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».
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