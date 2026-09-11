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Ολυμπιακός: Επιβραβεύει τον Φίλη με νέο συμβόλαιο

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χρήστο Φίλη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον νεαρό μέσο να ξεχωρίζει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά και στα φιλικά προετοιμασίας.

Ολυμπιακός: Επιβραβεύει τον Φίλη με νέο συμβόλαιο
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Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να... δένουν με νέο συμβόλαιο τον Χρήστο Φίλη, επιβραβεύοντας τον 19χρονο μέσο για την εξαιρετική του παρουσία, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας, όσο και στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Ο νεαρός χαφ έχει κερδίσει με το «σπαθί» μια θέση στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών, ενώ υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε χρόνο συμμετοχής και στα δύο παιχνίδια Κυπέλλου κόντρα σε ΑΕΛ και Βόλο, δείχνοντας αρκετά δείγματα του ταλέντου του.

Ο γεννημένος το 2007 χαφ πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, έχοντας κατακτήσει τόσο με τους Έφηβους όσο και με τους Νέους του συλλόγου το πρωτάθλημα της Super League Κ17 και Κ19.

https://www.instagram.com/p/DdJcF15l9PX/
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