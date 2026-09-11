Δανεικός από τη Ρεάλ στη Μπανταλόνα ο Εντιαγέ

Στην Ισπανία, αλλά όχι στη Ρεάλ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Έλι Εντιαγέ, ο οποίος επέστρεψε στη Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η «Βασίλισσα» αποφάσισε να παραχωρήσει δανεικό τον Σενεγαλέζο στη Μπανταλόνα για τη σεζόν που μας έρχεται, με την ομάδα της Βαρκελώνης να του προσφέρει τον κατάλληλο χρόνο συμμετοχής στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης (ACB).

Ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,04 μ., είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ από το 2021 έως το 2025, προτού αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Εν τέλει αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Ατλάντα Χοκς, μετρώντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο περιβάλλον της Αμερικής.