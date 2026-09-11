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Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ - Μέσα ο Μπέιλι

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον Λίον Μπέιλι να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στα πλάνα των «ερυθρόλευκων».

Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ - Μέσα ο Μπέιλι
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ το Σάββατο (12/09, 19:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε για πρώτη φορά προπόνηση την Πέμπτη (11/09) και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι απέναντι στους Κρητικούς.

Το νέο πρόσωπο στη λίστα είναι ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Στη διάθεση του Αλγκουαθίλ βρίσκεται και ο Κλέιτον, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Ρόκα, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Πιρόλα.

H αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

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