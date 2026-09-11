Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ - Μέσα ο Μπέιλι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ το Σάββατο (12/09, 19:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε για πρώτη φορά προπόνηση την Πέμπτη (11/09) και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι απέναντι στους Κρητικούς.

Το νέο πρόσωπο στη λίστα είναι ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Στη διάθεση του Αλγκουαθίλ βρίσκεται και ο Κλέιτον, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Ρόκα, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Πιρόλα.

H αποστολή του Ολυμπιακού:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.