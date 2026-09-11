Παναθηναϊκός: Εκτίει με Asteras Aktor ο Ετιέν Καμαρά

Ο Ετιέν Καμαρά είναι η βασική επιλογή του Παναθηναϊκού, στη θέση του αμυντικού μέσου. Απέναντι στην Κηφισιά είδε την τρίτη κίτρινη κάρτα στη Super League, μία σε κάθε αγωνιστική δηλαδή. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να εκτίσει μία αγωνιστική ποινής.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να μην τον έχει στο ματς της 7ης αγωνιστικής, απέναντι στον Asteras Aktor. Κρατώντας τον διαθέσιμο στα παιχνίδια με Παναιτωλικό, Καλαμάτα και Ολυμπιακό.