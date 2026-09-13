· Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Νοκ-άουτ» για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ο Γκουστάβο Σα

Ο Γκουστάβο Σα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια (16/09, 22:00).

Ολυμπιακός: «Νοκ-άουτ» για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ο Γκουστάβο Σα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την League Phase του Europa League.

Κάπως έτσι, ο 21χρονος προστίθεται στις απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι με τους Πολωνούς, καθώς θυμίζουμε πως ο Κώστας Φορτούνης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς, ενώ μένει να μάθουμε την κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος αποχώρησε επίσης με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Ο Ταμπόρδα έκανε ξανά του... κεφαλιού του κι άνοιξε το σκορ (vid)

21:43 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: «Νοκ-άουτ» για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ο Γκουστάβο Σα

21:40 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Έτσι «πέταξε» άλλους δύο βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια - Τα highlights

21:31 SUPER LEAGUE

Αντωνόπουλος: «Το καλύτερό μας παιχνίδι, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη συνέχεια»

21:19 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασίας» - Τι είπε για τους τραυματίες

21:15 SUPER LEAGUE

LIVE: Η «μάχη» κορυφής του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό

21:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν - Θα δει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

20:59 SUPER LEAGUE

Αστερας AKTOR – ΑΕΚ 1-1: «Μπλόκο» στην Τρίπολη και νέα «γκέλα»

20:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολ: «Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα»

20:48 SUPER LEAGUE

LIVE: Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό

20:45 SUPER LEAGUE

LIVE: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

20:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας