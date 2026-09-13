Ολυμπιακός: «Νοκ-άουτ» για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ο Γκουστάβο Σα

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την League Phase του Europa League.

Κάπως έτσι, ο 21χρονος προστίθεται στις απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι με τους Πολωνούς, καθώς θυμίζουμε πως ο Κώστας Φορτούνης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς, ενώ μένει να μάθουμε την κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος αποχώρησε επίσης με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.