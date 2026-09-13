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Χολ: «Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντόντα Χολ, μετά το φιλικό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Γιάννης Χονδρός

Χολ: «Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα»
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε νικηφόρα τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας του, επικρατώντας με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους «ερυθρόλευκους» πλέον να στρέφουν το βλέμμα τους στις επίσημες υποχρεώσεις και το Super Cup της EuroLeague (18-20 Σεπτεμβρίου).

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα Ντόντα Χολ μίλησε για το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους νέους παίκτες που ήρθαν φέτος στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χολ:

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που έπαιξαν: “Για να είμαι ειλικρινής, όχι ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει είναι η προετοιμασία ακόμα. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον γιατί έχουν έρθει και καινούργια παιδιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα, η οποία δεν είναι πολύ καλή μέχρι τώρα”.

Για το πόσο χρόνο χρειάζονται για να είναι έτοιμοι: “Όχι πολύ για να πω την αλήθεια και να είμαι ελικρινής. Ωστόσο είναι μία μεγάλη σεζόν, αλλά θα το βρούμε. Το συντομότερο το καλύτερο, αλλά όπως είπα και πριν είναι μεγάλη σεζόν και θα το βρούμε”.

Για τη συνεργασία με τους καινούργιους παίκτες: “Ειλικρινά είναι πολύ καλή, τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ. Γνωριζόμαστε ακόμα, αλλά νιώθω ότι πηγαίνει πολύ καλά, θα βρεθούμε ακόμα περισσότερο μαζί. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, αλλά τα πάμε καλά”.

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