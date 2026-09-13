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Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν - Θα δει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού» βλέπει από κοντά την ομάδα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν - Θα δει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
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Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Μαροκινός μπακ χαφ έχει πάρει θέση στα επίσημα του στάδιου του Αμαρουσίου, προκειμένου να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος θα υπογράψει ως δανεικός από τη Ρόμα στο «τριφύλλι», ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

[389539] SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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