Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν - Θα δει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Μαροκινός μπακ χαφ έχει πάρει θέση στα επίσημα του στάδιου του Αμαρουσίου, προκειμένου να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος θα υπογράψει ως δανεικός από τη Ρόμα στο «τριφύλλι», ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.