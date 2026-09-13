Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Ανάς Σαλάχ Εντίν - Θα δει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
Το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού» βλέπει από κοντά την ομάδα.
Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ανάς Σαλάχ Εντίν.
Ο Μαροκινός μπακ χαφ έχει πάρει θέση στα επίσημα του στάδιου του Αμαρουσίου, προκειμένου να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος θα υπογράψει ως δανεικός από τη Ρόμα στο «τριφύλλι», ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.
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