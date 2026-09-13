· ΑΕΚ · Αστέρας Τρίπολης

Αντωνόπουλος: «Το καλύτερό μας παιχνίδι, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη συνέχεια»

Ο προπονητής του Αστέρα AKTOR, Γιώργος Αντωνόπουλος, στάθηκε στη μαχητικότητα των παικτών του μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Αντωνόπουλος: «Το καλύτερό μας παιχνίδι, ελπίζουμε να έχουμε καλύτερη συνέχεια»
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Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να πάρει τον πρώτο του βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, κρατώντας την ΑΕΚ στο 1-1 στην Τρίπολη, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα της ομάδας του ήταν η καλύτερη μέχρι τώρα όσον αφορά στη μαχητικότητα και τις ατομικές προσπάθειες.

Ο τεχνικός των Αρκάδων στάθηκε, παράλληλα, στη δυσκολία του να αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον βαθμό, αλλά και την επιθυμία του για καλύτερη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στα κανάλια Novasports:

«Ήταν το καλύτερό μας ματς από πλευράς μαχητικότητας, από πλευράς ατομικών προσπαθειών. Τα παιδιά έκαναν φανταστική προσπάθεια. Για να αμυνθείς, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να υπερβάλεις, ειδικά όταν δεν έχεις την μπάλα. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες προσπάθειες που βρήκαμε, αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Πήραμε έναν βαθμό κόντρα στην ΑΕΚ, που ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είμαι χαρούμενος για τον βαθμό, αλλά και για τον κόσμο, που τόσο τον στενοχωρήσαμε με το ξεκίνημα που κάναμε. Ελπίζω να έχουμε καλύτερη συνέχεια».

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