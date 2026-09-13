Μπαρτζώκας: «Θα ήθελα άλλες 20 μέρες προετοιμασίας» - Τι είπε για τους τραυματίες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο τελευταίο του φιλικό επί Κυπριακού εδάφους, ολοκληρώνοντας έτσι νικηφόρα τον κύκλο της προετοιμασίας του ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ανησυχία του για την αγωνιστική ετοιμότητα και τα συσσωρευμένα προβλήματα τραυματισμών τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα κέρδισε κυρίως χάρη στο πνεύμα νικητή και τις αμυντικές της λύσεις.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Φυσικά και αυτά τα φιλικά μας δίνουν μία σημαντική εικόνα. Ήταν δύο ματς που δεν παίξαμε καλά, δεν βρήκαμε ρυθμό και δεν πιάσαμε αρκετά μεγάλα διαστήματα καλής απόδοσης. Μονάχα ορισμένα ξεσπάσματα θεωρώ. Δεν υποτιμώ ότι κερδίσαμε δύο μεγάλες ομάδες υψηλού επιπέδου όπως ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Το γεγονός πως έχουμε ένα πνεύμα νικητή και κάνουμε στο τέλος αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε είναι σημαντικό.

Σίγουρα δείχνουμε, φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι να έχουμε για μεγάλη διάρκεια καλά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Σήμερα κάναμε 10 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και δεχθήκαμε πενήντα πόντους στα άλλα τρία. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, ειδικά όταν αρχίσαμε να παίζουμε με αλλαγές. Μας βοήθησε πολύ ο Τζόσεφ σε αυτό ήταν πολύ καλός. Και ο Εντιάι ήταν φανταστικός σε αυτό το κομμάτι και μας βοήθησε να πάρουμε το ματς. Προφανώς μέσα από την άμυνά μας έγιναν όλα αυτά. Θα ήθελα να έχουμε άλλη μία προετοιμασία ακόμα είκοσι ημερών.

Σήμερα είχε ενόχληση ο Μιλουτίνοφ και έμεινε έξω, φορτώθηκαν οι ψηλοί με φάουλ. Ο Βεζένκοφ είναι ανέτοιμος ακόμα και πονάει στον αγκώνα και δεν μπορεί να παίξει καλά παιχνίδια και ο Παπανικολάου δεν έπαιξε. Ο Τζόουνς δεν ήταν εδώ. Πρέπει να βρεθούμε σαν ομάδα ταχύτατα για να παίξουμε καλά παιχνίδια.

Έχουμε δύο προπονήσεις για το Super Cup. Οι τραυματίες πάνε μέρα-μέρα. Ο Μιλουτίνοφ πόνεσε και δεν μπόρεσε να παίξει άλλο. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τους ποιους έχουμε και θα δούμε».