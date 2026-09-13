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Premier League: Ο Χάαλαντ υπέγραψε το ντέρμπι του Μάντσεστερ

Ο Νορβηγός πέτυχε το μοναδικό γκολ που έδωσε τη νίκη στους «πολίτες» στην έδρα των «κόκκινων διαβόλων» - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία. 

Premier League: Ο Χάαλαντ υπέγραψε το ντέρμπι του Μάντσεστερ
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Σπουδαία νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και μάλιστα εκτός έδρας για τη Σίτι. Οι «πολίτες» για την 4η αγωνιστική της Premier League θριάμβευσαν με 1-0, παρότι χρειάστηκε να παίξουν για σχεδόν 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο!

Ο Φιλ Φόντεν στο 23’ χτύπησε εκτός φάσης τον Φερνάντες και αποβλήθηκε.

Έστω και με παίκτη λιγότερο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά. Στο 60’ βρέθηκε σε θέση βολής ο Νορβηγός και έκρινε την τύχη της αναμέτρησης σκοράροντας το μοναδικό τέρμα. Σε ένα ντέρμπι με τρία δοκάρια (2 οι γηπεδούχοι 1 οι φιλοξενούμενοι).

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την 4η νίκη της σε ισάριθμα ματς και συνεχίζει στην κορυφή μαζί με την Άρσεναλ.

PREMIER LEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2

(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)

Τσέλσι-Χαλ 2-2

(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3

(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0

Τότεναμ-Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2

(58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)

Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5

(36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(60' Χάαλαντ)

Λιντς-Νιούκαστλ 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 12

Μάντσεστερ Σίτι 12

Χαλ 8

Μπράιτον 7

Τσέλσι 7

Μπρέντφορντ 6

Λίβερπουλ 6

Έβερτον 6

Ίπσουιτς 6

Νιούκαστλ 5 -3αγ.

Λιντς 5 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Τότεναμ 2

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κόβεντρι 0

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