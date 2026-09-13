Premier League: Ο Χάαλαντ υπέγραψε το ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ο Νορβηγός πέτυχε το μοναδικό γκολ που έδωσε τη νίκη στους «πολίτες» στην έδρα των «κόκκινων διαβόλων» - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Σπουδαία νίκη στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και μάλιστα εκτός έδρας για τη Σίτι. Οι «πολίτες» για την 4η αγωνιστική της Premier League θριάμβευσαν με 1-0, παρότι χρειάστηκε να παίξουν για σχεδόν 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο!
Ο Φιλ Φόντεν στο 23’ χτύπησε εκτός φάσης τον Φερνάντες και αποβλήθηκε.
Έστω και με παίκτη λιγότερο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά. Στο 60’ βρέθηκε σε θέση βολής ο Νορβηγός και έκρινε την τύχη της αναμέτρησης σκοράροντας το μοναδικό τέρμα. Σε ένα ντέρμπι με τρία δοκάρια (2 οι γηπεδούχοι 1 οι φιλοξενούμενοι).
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την 4η νίκη της σε ισάριθμα ματς και συνεχίζει στην κορυφή μαζί με την Άρσεναλ.
PREMIER LEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2
(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)
Τσέλσι-Χαλ 2-2
(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3
(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
Τότεναμ-Έβερτον 0-0
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2
(58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)
Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5
(36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
(60' Χάαλαντ)
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0