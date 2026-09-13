Παναθηναϊκός: Με Λούζα, Ουναΐ και Ντέσερς κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (21:30) στο άτυπο ντέρμπι της αγωνιστικής, όπου ο νικητής θα παραμείνει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έκανε γνωστές τις επιλογές του, με τον Σίριλ Ντέσερς να επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα και τον Ουναΐ να κάνει ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα.

Ο Πένια θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Λούζα και Καμαρά αμυντικά χαφ, με τον Ουναΐ σε ρόδο «δεκαριού». Αντίνο και Ταμπόρδα θα βρεθούν στα πλάγια, με τον Ντέσερς μοναδικό προωθημένο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς, Ουναΐ.

https://www.instagram.com/p/DdPH1vhjEHv/

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάσι, Τζενεπό, Άλεξιτς, Μεχία.