LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός με... φόντο την κορυφή

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στις 21:30 για την 4η αγωνιστική της Super League. Στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας, οι οποίοι έχουν κάνει το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός διανύει μια εξαιρετική περίοδο, όπου φορμαρίζεται και συνεχίζει να κερδίζει, αποκτώντας, μεταξύ άλλων, εκτός από βαθμολογική ώθηση και ψυχολογικό boost. Στην αντίπερα όχθη, η σεζόν μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναιτωλικό, ωστόσο η συνέχεια ήταν ονειρική, με τους Αγρινιώτες να κάνουν το 3 στα 3.

Δείτε το pregame του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός