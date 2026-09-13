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LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός με... φόντο την κορυφή

Δείτε ζωντανά μέσα από το Onsports το pregame του αγώνα Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός με διακύβευμα την πρώτη θέση.

Θανάσης Μαργαρίτης

LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός με... φόντο την κορυφή
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στις 21:30 για την 4η αγωνιστική της Super League. Στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν οι δύο πρωτοπόροι της βαθμολογίας, οι οποίοι έχουν κάνει το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός διανύει μια εξαιρετική περίοδο, όπου φορμαρίζεται και συνεχίζει να κερδίζει, αποκτώντας, μεταξύ άλλων, εκτός από βαθμολογική ώθηση και ψυχολογικό boost. Στην αντίπερα όχθη, η σεζόν μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναιτωλικό, ωστόσο η συνέχεια ήταν ονειρική, με τους Αγρινιώτες να κάνουν το 3 στα 3.

Δείτε το pregame του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

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