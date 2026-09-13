ΠΑΟΚ - Άρης: Με Ντιέγκο Κόστα η ενδεκάδα του Δικέφαλου

Στη δεύτερη διαδοχική σημαντική μάχη μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με τον Άρη να αποτελεί αυτή τη φορά τον αντίπαλο στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε τις επιλογές του λίγο πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Ντιέγκο Κόστα να παίρνει φανέλα βασικού.

Ο Γίρι Παβλένκα θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του την τετράδα των Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, από δεξιά προς τα αριστερά.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ούγκρεσιτς και Ζαφείρης, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Σερίφ Εντιαγέ, έχοντας τον ρόλο του επιτελικού μέσου.

Στα δύο άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Τάισον, με τον ΠΑΟΚ να παρατάσσεται με στόχο τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.