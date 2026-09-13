Ολυμπιακός: Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γιάρεμτσουκ

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι οριστικά πλέον το νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, καθώς δηλώθηκε για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο Europa League, αντικαθιστώντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τις τελευταίες επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς ο Ουκρανός επιθετικός πήρε χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή στις αναμετρήσεις με τον Βόλο και τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Έτσι, ο Γιάρεμτσουκ καταλαμβάνει πλέον και τυπικά τη θέση του Μαροκινού φορ στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αλλαγή λόγω του σοβαρού τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Ελ Κααμπί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρωπαϊκή συμμετοχή του Ουκρανού.