Λούκιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε, πηγαίνουμε βήμα-βήμα»

Ο Ζόραν Λούκιτς, προέβη σε έναν εκτενή απολογισμό της παρουσίας του Ηρακλή στο τουρνουά της Ρουμανίας, υπογραμμίζοντας τα οφέλη από τα δυνατά φιλικά, τα προβλήματα τραυματισμών και τους τομείς που απαιτούν άμεση βελτίωση ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο παιχνίδι με τη CS Valcea, όπου ο «Γηραιός» επέβαλε τον ρυθμό του, στάθηκε όμως και στα σημεία που έκριναν τη δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στη Borac Cacak.

Όπως σημείωσε, η κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και το ταξίδι επηρέασαν την ομάδα στο τελευταίο πεντάλεπτο, ενώ χαρακτήρισε την ήττα ως μάθημα για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός:

«Δώσαμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και ήταν κάτι που το περίμενα. Αυτό είναι που χρειαζόμασταν. Στο πρώτο φιλικό με τη Βαλτσέα ελέγξαμε τα πάντα. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά βασικά ήμασταν η ομάδα που ήξερε τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Μπόρατς Τσάτσακ, που ήταν 24 ώρες, μετά το πρώτο, επίσης είχαμε τον έλεγχο για περίπου 35 λεπτά, αλλά μείναμε από δυνάμεις στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ίσως επειδή ήμασταν λίγο κουρασμένοι. Λίγο το ταξίδι στη Ρουμανία, οι δυο αγώνες σε 24 ώρες, βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να βελτιώσουμε. Αρχίσαμε τη δεύτερη αναμέτρηση κάπως νωθρά στην άμυνα. Στη συνέχεια βελτιωθήκαμε και διορθώσαμε αυτό το κομμάτι».

Για τους τραυματισμούς: «Προέκυψαν δύο προβλήματα στις αναμετρήσεις αυτές. Δε θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Ίσως να επηρέασε το παιχνίδι μας, αλλά θέλω από τους υπόλοιπους παίκτες να πάρουν την ευθύνη και να καλύψουν τα κενά των τραυματιών. Αυτό που δε μου άρεσε από τα δύο αυτά παιχνίδια, είναι ότι χάσαμε δύο παίκτες κι αυτό έχει σίγουρα επίδραση στην προετοιμασία μας, αλλά τι να κάνουμε; Στον αγώνα με την Μπόρατς Τσάτσακ, ένας παίκτης της, επίσης, τραυματίστηκε. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, εμείς θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τους αγώνες αυτούς. Να καταλάβουμε τι πρέπει να αλλάξουμε, γιατί σίγουρα κάποιες στιγμές δεν έχουμε αποκτήσει τις συνήθειες που θα θέλαμε στο παιχνίδι μας, αλλά στη συνέχεια δείχνουμε βελτίωση. Θα πρέπει να ξεκινάμε τους αγώνες πολύ συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό και όχι να κάνουμε λάθη, τα οποία εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοι. Για παράδειγμα στην αναμέτρηση με την Μπόρατς Τσάτσακ, όταν είχαμε μια καλή διαφορά, κάναμε λάθoς πάσες στο transition, με αποτέλεσμα να δεχθούμε τρίποντα και να χάσουμε το πλεονέκτημα που είχαμε. Και στη συνέχεια, το παιχνίδι έγινε κλειστό. Θα πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι, πολύ συγκεντρωμένοι και όχι να δίνουμε no look πάσες σε καταστάσεις transition. Να είμαστε πιο υπεύθυνοι και να παίζουμε με την ίδια συγκέντρωση μέχρι το τέλος του αγώνα.

Σκοράραμε στο τέλος το σουτ της νίκης, αλλά δυστυχώς δε μέτρησε, γιατί οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν εκπρόθεσμο. Ήταν, όμως καλό αυτό που έγινε, διότι τα φιλικά δεν είναι μόνο νίκες. Πάντα λέω, ότι η καλή ομάδα μαθαίνει από τις ήττες και μαθαίνει αυτά που πρέπει να βελτιώσει. Τα παιχνίδια που κρίνονται στο τέλος, οκ, είχαμε το τελευταίο σουτ, αλλά αργήσαμε και είναι καλύτερα που συνέβη. Σίγουρα θα κρατήσουμε τα θετικά από τη δεύτερη αναμέτρηση και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε κάτι απ’ αυτό. Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι ο Τζέιλεν Λεκιού θα επιστρέψει στις προπονήσεις, όταν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αρχίσουμε να βρίσκουμε την ισορροπία μας. Ο Τζέικομπ (Χάτσον) ευελπιστώ ότι θα επανέλθει κι αυτός το συντομότερο».

Για το επίπεδο ετοιμότητας του Ηρακλή τη δεδομένη στιγμή: «Σε κάποιες στιγμές κυκλοφορούμε πολύ καλά την μπάλα και είμαστε καλοί στις λεπτομέρειες, αλλά ένας προπονητής δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Ακόμη και απ’ αυτό το παιχνίδι που χάσαμε στο τελευταίο σουτ, υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Επομένως, βήμα-βήμα. Πρέπει να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον. Οι παίκτες, εμένα κι εγώ τους παίκτες. Να αναλάβουν την ευθύνη και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, στη διάρκεια των αγώνων. Να μάθουν τη φιλοσοφία μου κι αυτά που θέλω και ζητώ από εκείνους. Στο πρώτο παιχνίδι, το δείξαμε αυτό, απέναντι στην Μπόρατς Τσάτσακ εμφανιστήκαμε λίγο κουρασμένοι, δύο αγώνες σε 24 ώρες, αλλά δεν κλαίμε. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να μάθουμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Δυστυχώς, πήραμε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις και δεν ήταν αποτέλεσμα της καλής άμυνας των αντιπάλων, ήταν δικά μας λάθη. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι…».

Για τα τελευταία φιλικά τεστ στο Ιβανώφειο απέναντι σε Δόξα Λευκάδας, Μπάλκαν Μπότεβγκραντ και Μύκονο: «Χρειάζεται να βελτιώσουμε τα πάντα. Να είμαστε καλύτεροι σε κάποιες λεπτομέρειες και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Απομένουν περίπου 20 μέρες για την έναρξη της νέας σεζόν. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις και να τις καταλάβουν οι παίκτες, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα πρέπει να παρουσιαστούμε στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου δίνει έμπνευση ως προπονητή και το ίδιο ισχύει για τους παίκτες: να αποδείξουν ότι μπορούν να το κάνουν και να διορθώσουν τα λάθη τους».