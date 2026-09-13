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Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Πρεμιέρα για τη δεύτερη εμφάνιση της «Ένωσης» στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ φόρεσε για πρώτη φορά τη δεύτερη εμφάνισή της στη φετινή σεζόν, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Πρεμιέρα για τη δεύτερη εμφάνιση της «Ένωσης» στην Τρίπολη
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Η δεύτερη φανέλα της ΑΕΚ έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στην Τρίπολη, καθώς οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς την φόρεσαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR (13/09, 19:00) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η εμφάνιση έχει ως βασικό χρώμα το μαύρο, με λεπτές γκρι ρίγες να διαμορφώνουν το σχέδιό της, ενώ ο κίτρινος γιακάς δημιουργεί έντονη χρωματική αντίθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έμβλημα της ΑΕΚ, το οποίο είναι κίτρινο και παραπέμπει στο αντίστοιχο που υπήρχε στις εμφανίσεις της ομάδας κατά τη δεκαετία του ’80.

Η επιλογή αυτή αποτελεί αναφορά σε μία ξεχωριστή περίοδο της ιστορίας της «Ένωσης», κατά την οποία κατέκτησε, μεταξύ άλλων, το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 1982-83 και το πρωτάθλημα της περιόδου 1988-89.

AEK
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