Ενίσχυση με Σεμίρ Σπάχιτς για τον Ολυμπιακό

Το τμήμα πόλο Ανδρών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ενισχύει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 20χρονου φουνταριστού, Σεμίρ Σπάχιτς.

Ο 20χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τον ΝΟ Βουλιαγμένης και πλέον ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σεμίρ Σπάχιτς. Ο διεθνής φουνταριστός (18/11/2005, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Σεμίρ Σπάχιτς θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου πόλο. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα πόλο Ανδρών, με την οποία αναδείχθηκε Κυπελλούχος κόσμου στο Σίδνεϋ, κατακτώντας το World Cup 2026.

Ο 20χρονος φουνταριστός ξεκίνησε την καριέρα του στον ΝΟ Χανίων (2020-23) και στη συνέχεια, φόρεσε το σκουφάκι του ΝΟ Βουλιαγμένης (2023-26).

Η δήλωση του Σεμίρ Σπάχιτς: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα φοράω τη σκουφάκι του Ολυμπιακού. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο, με τεράστια παράδοση, υψηλές απαιτήσεις και νοοτροπία νικητή. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε εμένα. Υπόσχομαι, ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα, με στόχο να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να χαρίσουμε μεγάλες στιγμές στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα πρόκληση. Τα λέμε σύντομα στην πισίνα. Πάμε δυνατά».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-26 ΝΟ Βουλιαγμένης

2020-23 ΝΟ Χανίων