Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, με τους φίλους της «Ένωσης» να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» είχαν υποδεχθεί και εμψυχώσει την αποστολή κατά την άφιξή της στη Βυτίνα, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο Λεβίδι, πριν από την άφιξη της ομάδας στην Τρίπολη.

Λίγο πριν από τη σέντρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οι φίλοι της Ένωσης πήραν τις θέσεις τους στις εξέδρες κι άρχισαν τα συνθήματα, δείχνοντας από νωρίς τη στήριξή τους στην ομάδα.