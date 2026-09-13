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Άρης: Με Καρυπίδη στην Τούμπα οι «κίτρινοι»

Ο μεγαλομέτοχος του Άρη βρίσκεται στην Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Άρης: Με Καρυπίδη στην Τούμπα οι «κίτρινοι»
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Στην Τούμπα βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στο γήπεδο λίγο μετά τις 19:00, με τον Θεόδωρο Καρυπίδη να ηγείται της αποστολής. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης επέλεξε να συνοδεύσει την ομάδα και να βρίσκεται δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας ντέρμπι της σεζόν.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αποτελεί το μεγάλο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής, με τον Άρη να είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα.

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